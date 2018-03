Três suspeitos de roubo morrem em confronto com a PM em Duque de Caxias

SÃO PAULO - Três homens, suspeitos de roubar um carro, foram mortos em confronto com policiais militares em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, no final da noite de domingo, 9, policiais do 15º BPM localizaram um carro roubado e começaram uma perseguição.

Os suspeitos tentaram fugir e houve um confronto com os policiais. Os três homens morreram no confronto. Nenhum policial militar ficou ferido. O caso foi registrado no 62ºDP, em Duque de Caxias.