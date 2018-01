Três suspeitos morrem em tiroteio com policiais em favela do Rio

RIO - Três homens ainda não identificados morreram durante uma troca de tiros com policiais militares do 41º Batalhão (Irajá) na Favela Para Pedro, no bairro de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira, 13. Outras duas pessoas, também suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, foram presas.

Duas facções travam uma disputa pelo controle das bocas de fumo da favela Para Pedro, que fica localizada próximo à sede do 41º Batalhão. Por volta das 3h, PMs ouviram disparos e seguiram para a comunidade, onde flagraram um caminhão e uma Kombi tentando sair do local. Os ocupantes da Kombi abriram fogo contra os policiais, que revidaram. Em meio ao confronto, os três homens que estavam na Kombi foram mortos. Com eles, foi apreendido um fuzil.

Os dois ocupantes do caminhão, que era roubado, foram presos. A dupla também estava com um fuzil. A polícia apreendeu ainda 255 trouxinhas de maconha e 128 sacolés de cocaína. O caso foi registrado na 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna).

Em outra operação da PM na Para Pedro, no último sábado, 11, dois suspeitos foram baleados e um foi preso. Foram apreendidas duas pistolas e drogas. O registro também foi feito na 39ª DP.