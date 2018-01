Três suspeitos são mortos pela polícia na zona norte do Rio

Três suspeitos, ainda não identificados, foram mortos em tiroteio com policiais militares do Serviço Reservado, no final da noite desta segunda-feira, 11, na Favela de Vila Joaniza, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio.

A Polícia Militar foi até o local após receber uma denúncia de que traficantes expulsos por rivais na zona sul da cidade estariam se preparando para invadir a favela da zona norte nesta madrugada de terça-feira, 12. Uma operação foi montada no local pelos policiais, resultando em alguns confrontos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um deles, três supostos traficantes foram baleados e morreram quando eram atendidos no Hospital Municipal Paulino Werneck.

Com o trio foram apreendidas duas pistolas, calibres 45 e 9mm; além de um revólver calibre 38, dezenas de trouxinhas de maconha, pedras de crack, mais de 150 papelotes de cocaína e munição de vários calibres. O caso foi registrado na 21ª Delegacia, de Bonsucesso.