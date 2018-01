Três têm alta e número de internados por incêndio na boate Kiss cai para 72

PORTO ALEGRE - O número de pacientes internados por causa do incêndio da boate Kiss, de Santa Maria, caiu de 75 para 72 nesta quinta-feira, depois de três deles terem sido liberados pelos hospitais onde estavam. A atualização dos dados foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 7, pela Força Nacional do SUS. O número de mortos na tragédia, ocorrida no dia 27, segue em 238.

Dos 72 pacientes internados, 21 ainda dependem de ventilação mecânica para respirar. Os pacientes estão distribuídos em hospitais de quatro cidades. Quarenta e cinco deles estão em Porto Alegre, 23 em Santa Maria, três em Canoas e um em Caxias do Sul.

Entenda. O incêndio com mais mortes nos últimos 50 anos no Brasil causou comoção nacional e grande repercussão internacional. Em poucos minutos, mais de 230 pessoas - na maioria jovens - morreram na boate Kiss de Santa Maria - cidade universitária de 261 mil habitantes na região central do Rio Grande do Sul.

A tragédia começou às 2h30 do dia 27, um domingo, quando um músico acendeu um sinalizador para dar início ao show pirotécnico da banda Gurizada Fandangueira. No momento, cerca de 2 mil pessoas acompanhavam a festa organizada por estudantes do primeiro ano das faculdades de Tecnologia de Alimentos, Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia, Tecnologia em Agronegócio e Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A maioria das vítimas, porém, não foi atingida pelas chamas - 90% morreram asfixiadas.