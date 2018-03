Três toneladas de maconha são apreendidas em Campinas A Polícia Militar apreendeu 3.160 quilos de maconha em Campinas na tarde deste domingo, 8. Por meio de uma denúncia, os policiais encontraram a droga na carroceria de um caminhão Mercedes Benz que estava estacionado em uma residência na Rua Iara, no Parque D. Pedro II. Dois homens que estavam na casa foram presos. Com eles, a polícia localizou a nota fiscal da carga, que constava como farelos de arroz. A origem era o estado do Paraná e o destino, a cidade do Rio de Janeiro. Os suspeitos foram identificados como Edson Vieira da Silva, de 33 anos e Luiz Fernandes Rodrigues, de 36.