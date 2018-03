Três traficantes são presos no Rio Grande do Sul A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu três traficantes nesta segunda-feira, 10, complementando um trabalho conjunto com a polícia do Mato Grosso do Sul que desbaratou uma quadrilha de distribuição de drogas com ramificações em diversos Estados do País. A chefe da organização já estava presa desde o final de semana em Ponta Porã. A ponta gaúcha do esquema envolvia a recepção a distribuição de cocaína e maconha na região metropolitana de Porto Alegre e em Caxias do Sul e municípios vizinhos. A droga era enviada do Centro-Oeste ao Sul em carros e eventualmente por passageiros de ônibus. Na semana passada a polícia há havia prendido uma mulher que havia desembarcado na estação rodoviária de Porto Alegre com cocaína amarrada às pernas e encoberta por um vestido largo. A polícia já tem pistas de outros participantes da quadrilha distribuídos pela serra gaúcha e por alguns municípios do Paraná.