Três veículos colidem no Túnel do Anhangabaú, em SP A avaria de um auto Renault Scénic, no túnel do Vale do Anhangabaú, na noite de segunda-feira, resultou numa colisão envolvendo três veículos e ferimentos em seis pessoas. Ninguém ficou em estado grave. Todos foram socorridos e medicados na Santa Casa de Misericórdia. Era por volta de 23h30, quando o Scénic parou na terceira faixa da pista, no sentido da Praça da Bandeira. O taxista Irani José Peixoto, de 48 anos, que dirigia um Fiat Uno, resolveu auxiliar na remoção do carro. Parou na frente e apanhou uma cordinha para providenciar o reboque. Um Chevette preto entrou no túnel em alta velocidade e colidiu com a traseira do Scénic que se deslocou e chocou-se com o taxi. Três das vítimas estava no Renault e as outras três no Chevette. Esse acidente foi registrado no 3º DP-Campos Elíseos. Outros acidentes Na noite de segunda-feira e madrugada deste feriado aconteceram ainda dois outros acidentes. Na Estrada Guarapiranga, à altura do número 800, na zona Sul, um carro capotou, por volta das 3h00, resultando na morte de uma pessoa e ferimentos graves em outra. Já na Casa Verde, zona Norte, aconteceu a colisão de dois veículos, na Rua Domingos Torres, pouco antes de meia-noite. Duas pessoas se feriram, uma delas se encontra em estado grave que foi levada para o Hospital do Mandaqui.