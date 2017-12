Três vítimas de acidente são atendidas em hospital em São Paulo Três vítimas que estavam no prédio da TAM onde se chocou um avião da TAM, em frente ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta terça-feira, foram atendidas no Hospital Alvorada de Moema. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, que fica na zona sul da capital paulista, as vítimas são: Paulo Roberto Zani, 39 anos, que sofreu pequenas queimaduras, Eduardo Silva Teixeira, 35 anos, que teria sofrido abalo emocional, e Lilian Souza, 22 anos, com leves escoriações na cabeça. Os dois homens seriam funcionários da TAM, informou assessoria. (Por Fernanda Ezabella)