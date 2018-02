Treze estradas de Santa Catarina ainda apresentam interdições

Treze estradas estaduais e federais de Santa Catarina ainda sofriam na tarde desta quinta-feira, 18, interdições decorrentes dos danos provocados pelas chuvas. Somente a SC-416 segue totalmente fechada. Metade da pista cedeu entre os Km 30 e 34, entre Jaraguá do Sul e Pomerode. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, existe o risco de que a outra parte da estrada desmorone. Há um desvio, apenas para carros, pela SC-413 e SC-474. Veja também: Enquanto SC e Minas sofrem com chuvas, RS enfrenta estiagem Tudo sobre as vítimas das chuvas Na SC-470, é mantida a proibição de tráfego de veículos com mais de 10 toneladas em toda a extensão da via, de Itajaí a Blumenau. Entre esta última cidade e Gaspar, há seis pontos em que a queda de acostamento obriga a circulação por apenas meia pista. Entre as federais, apresentam bloqueios a BR-101, a BR-470 e a BR-282. Na primeira, restringiu-se a circulação a duas das quatro faixas no Km 13, em Garuva. Na BR-470, os veículos utilizam meia pista no km 14,7, em Navegantes. Do Km 49 ao 52, em Blumenau, o acostamento foi bloqueado e o trânsito transcorre com perigo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Há desvios montados na BR-282 nos Km 31 e 36,7, em Águas Mornas.