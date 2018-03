Tribunal autoriza transferência de 7 presos no Rio

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou a transferência para presídio federal de mais sete presos, a pedido da Secretaria de Segurança Pública do Estado, com o objetivo de afastá-los de suas quadrilhas. Segundo a polícia, mesmo atrás das grades eles continuam a comandar suas facções.

Os presos, cuja mudança depende apenas de autorização do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), são Wilton Carlos Rabello Quintanilha (Abelha); Levi Batista da Penha (Baby); Odir dos Santos (Odir da Vila do João); Marcelo Fonseca de Souza (Marcelo Xará); Bruno da Silva Loureiro (Coronel); Marcio Batista da Silva (Dinho Porquinho); e Marcos Marinho dos Santos (Chapolim).