Tribunal chileno rejeita queixa contra acordo TAM e LAN

O Tribunal Constitucional do Chile rejeitou, por 4 votos a 1, a queixa emitida pela companhia aérea local PAL contra o acordo, disse a fonte.

O órgão antitruste do Chile, o TDLC, está investigando a fusão, que criaria uma das maiores companhias aéreas do mundo, após uma associação de consumidores no Chile tê-la questionado. Espera-se amplamente que o acordo obtenha aprovação.

(Reportagem de Antonio de la Jara.)

Após a notícia, as ações da TAM dispararam na Bovespa, chegando a registrar alta superior a 9 por cento, e subiam 4,58 por cento, a 34,51 reais. O Ibovespa subia 3,32 por cento no mesmo horário.

