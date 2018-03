Tribunal de Contas poderá criar 27 vagas sem concurso No final da sessão, os vereadores também aprovaram projeto que concede uma série de benesses ao Tribunal de Contas do Município. O texto autoriza o tribunal a criar 27 cargos de comissão sem concurso, com salário de até R$ 8,5 mil. O projeto também libera a concessão e o acúmulo de benefícios pelos funcionários do órgão, mesmo que ultrapassem o teto constitucional. Pela Lei Orgânica do Município, nenhum funcionário municipal pode ganhar mais do que R$ 9.636,00, salário do prefeito. Antes, um projeto de igual teor aprovado pela Câmara havia sido suspenso pelo TCM em março de 2008.