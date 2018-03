Tribunal julga hoje habeas corpus de prefeito de Dourados Líderes de entidades civis tentam mobilizar a população de Dourados (MS) para pedir urgência no processo de cassação do prefeito da cidade, Ari Artuzi (sem partido), que está preso desde o dia 1.º de setembro. Hoje, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deve julgar o habeas corpus em favor de Artuzi, que pode ser solto depois de quase 50 dias em prisão preventiva.