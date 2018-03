Trinta são presos em quatro estados por suspeita de fraude em CNH

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Trinta e uma pessoas foram presas em quatro Estados brasileiros, na manhã desta segunda-feira, 14, durante uma operação contra uma suposta quadrilha acusada de fraudar carteiras nacionais de habilitação (CNHs).

A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba (Gaeco) e pelas policiais Civil, Federal e Rodoviária Federal. Quatro suspeitos ainda estão sendo procuradas pela polícia. Seis mandados de prisão foram destinados aos Estados de Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro, que também estão envolvidos no esquema.

Estima-se que mais de 50 mil habilitações tenham sido concedidas irregularmente, nos últimos cinco anos. Do esquema, participavam proprietários e funcionários de autoescolas, agenciadores, servidores dos setores médico e psicológico que atuavam no ambiente de fornecimento de carteiras de habilitação do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran).

A operação denominada "Espelho de Prata" contou com 400 policiais para cumprir 41 mandados de prisão e 52 mandados de busca e apreensão nos quatro Estados. Na Paraíba, os mandados foram cumpridos nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Alhandra, Itabaiana, Sapé, Guarabira, Rio Tinto, Pombal e Princesa Isabel.