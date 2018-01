Trio é detido após assaltar loja na zona sul de São Paulo Três homens foram presos por volta das 11 horas deste sábado após assaltarem uma loja de materiais esportivos do Jardim Paulista, na região dos Jardins, zona sul de São Paulo. Os três, Edson Carlos Vieira de Sousa, de 27 anos, Alex Jones Cruz Silva, de 25 e Cássio Luciano Almeida Santos, de 28, têm antecedentes criminais por roubo e furto, de acordo com a Polícia Civil. Eles foram presos quando tentavam fugir com 10 sacolas nas quais tinham colocado os produtos roubados. Os policiais apreenderam com eles um revólver calibre 38 e um veículo roubado.