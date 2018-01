Trio é detido com 110 kg de maconha no interior de SP Dois homens e uma mulher foram presos, às 19h45 de ontem, transportando 110 quilos de maconha que estavam escondidos na estrutura da carroceria de uma picape Chevy 500, placas ABH-1276, de Nova Esperança (PR). O flagrante ocorreu na altura do km 361 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), na cidade de Rinópolis, região de Adamantina, a 565 km da capital paulista, interior do Estado de São Paulo. Junto com a Chevy, homens do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 3º Pelotão da 5ª Companhia do 02º Batalhão, pararam um Vectra branco, placas KGI-2563, também de Nova Esperança (PR). Ambos os veículos seguiam para o Paraná. O trio, que ocupava os dois veículos, foi levado pela Polícia Militar para a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Tupã, a 530 km da capital, onde acabou indiciado por tráfico de drogas pelo delegado Clóvis de Oliveira Jr.. Segundo informações da Polícia Rodoviária, a Chevy foi desmontada e remontada com a droga inserida na estrutura da carroceria. Os nomes dos traficantes não foram fornecidos pela polícia.