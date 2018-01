Trio é detido enquanto arrombava caixa eletrônico

Três homens foram detidos, por volta da 0h30 deste sábado, 30, no momento em que arrombavam um caixa eletrônico do hall de entrada da agência do Banco Real localizada na altura do nº 570 da Avenida São João, no Jardim Esplanada, em São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba.

A PM foi acionada pelo sistema de monitoramento de segurança do banco que enviou um alerta ao Centro de Operações da corporação. O trio, que não portava armas, foi detido por policiais do 1º Batalhão. Com os bandidos, os PMs apreenderam um maçarico e outros objetos usados para arrombar o caixa.