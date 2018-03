Trio é preso após arremessar droga em CDP de Osasco Três pessoas foram presas no início da noite desta quinta-feira, após tentarem arremessar uma broca, celular e droga por cima da muralha do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Osasco. Lúcia Alves da Silva, de 21 anos, Diego Fernandes da Silva, de 18 anos, e Anderson de Oliveira Cestari, de 20 anos, foram detidos, dentro de um Fox azul, em Carapicuíba, logo após a tentativa, frustrada porque na unidade há três muros e o material arremessado caiu entre o primeiro e o segundo. De acordo com informações policiais, um funcionário flagrou a ação criminosa e avisou o diretor da unidade prisional. PMs começaram a caçar os suspeitos e localizaram todos em Carapicuíba. Ainda conforme a polícia, na casa deles, foram apreendidos um tijolo de maconha, cerca de 500 papelotes de cocaína, uma balança de precisão e vários celulares. O material apreendido tinha como destino o detento Wellington Almir Fernandes, preso no CDP, por porte ilegal de munição.