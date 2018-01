Trio é preso após tentativa de assalto no centro de SP Três pessoas foram presas quando tentavam assaltar um escritório de advocacia na região central de São Paulo, nesta quarta-feira, 9. Segundo informações iniciais do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o trio estava armado com duas pistolas e invadiu um escritório localizado na Rua Maria Paula, por volta do meio-dia. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter os três. Não há informações sobre troca de tiros nem confirmação de feridos.