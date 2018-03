Trio é preso por envolvimento com quadrilha de roubo a carros na BA

SÃO PAULO - Três pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira, 9, acusadas de pertencerem a uma quadrilha de roubo de veículos na região de Salvador e Feira de Santana, na Bahia. Com o trio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois veículos, armas, munições e dinheiro.

De acordo com o Grupo Tático Operacional da PRF em Simões Filhos, o grupo foi descoberto durante uma abordagem na BR-324. Gilmar dos Santos Santana, de 36 anos, conduzia o veículo para Salvador e, durante a revista, os policiais descobriram que a placa do carro era clonada.

Questionado, o suspeito teria dito que o veículo, um Volkswagen Gol, era roubado. Com Santana foi encontrada a chave de outro carro que também seria roubado e estaria estacionado num hospital da capital. Ele tinha passagem por roubo de carros.

Santana estava também com R$ 580 em dinheiro, que seria usado para pagar a parcela do carro roubado. Segundo Santana disse à PRF, duas pessoas estariam na rodoviária de Salvador o aguardando para receber o valor.

Com isso, os policiais prenderam também Alisson dos Santos Ramos, de 31 anos, e Jeferson Ribeiro Barbosa, de 22. O primeiro tinha passagem por roubo de veículos e porte ilegal de arma; com o segundo, foi encontrada um revolver calibre 38 e munições. Eles estavam com um Volkswagen Cross Fox, também roubado.

Todos foram encaminhados à Delegacia Judiciária de Furtos e Roubos, em Salvador.