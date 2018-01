Trio elétrico atropela 15 e mata 2; há 3 feridos graves

Duas pessoas morreram e pelo menos 12 ficaram feridas no fim da noite deste sábado, 2, após um acidente envolvendo um trio elétrico durante o carnaval no município de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerias. Três dos feridos foram internados em estado grave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 23h30, o caminhão de som, que animava o desfile do bloco Mama África, subia a ladeira da Rua Borba Gato, na altura do número 54, em frente à sede da Câmara Municipal da cidade, quando o motorista Márcio Aparecido Silva, de 38 anos, que saiu ileso, perdeu o freio e acabou atropelando vários foliões que acompanhavam o trio elétrico. Mariana Nascimento Mosquera, de 17 anos, foi atingida pela roda traseira do caminhão e morreu na hora. A prima dela, Stefania Cristina Mosquera Soares, de 6 anos, chegou a receber atendimento na Santa Casa do município, mas não resistiu aos ferimentos. As outras vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Sabará e ao Hospital do Pronto-Socorro João XXIII.