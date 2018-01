Trio elétrico tomba, mata 2 e fere outros 40 em Porto Velho Duas pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas, durante a apresentação da Banda "Vai Quem Quer", nas ruas de Porto Velho, capital de Rondônia. Um caminhão levando o trio elétrico tombou na avenida Carlos Gomes com a rua Tenreiro Aranha, no centro da cidade, onde mais de 60 mil pessoas acompanhavam o desfile da banda carnavalesca. Segundo a Polícia Militar, uma das rodas traseiras do caminhão teria cedido, fazendo com que tombasse a plataforma sobre a qual estavam pelo menos 20 músicos da banda. Houve muito tumulto e correria. Algumas pessoas tentaram, sem sucesso, erguer o caminhão para ajudar as vítimas. Duas pessoas morreram na hora: o vendedor ambulante Gilson Azevedo Moreira, 34, e Joel Belém Machado. A polícia apura a responsabilidade pelo acidente.