Trio faz arrastão em ônibus na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Armados com dois revólveres, uma pistola e duas granadas, três assaltantes, todos aparentemente menores segundo as vítimas, realizaram, por volta das 22h30 de quarta-feira, 13, um arrastão no interior de um ônibus da Viação Oeste, no bairro de Cordovil, na zona norte do Rio.

No momento em que os criminosos anunciaram o assalto, o coletivo trafegava pela Avenida Brasil e era ocupado por cerca de 60 passageiros. Como os que estavam nos bancos foram obrigados a se agachar e os que estavam no corredor tiveram de deitar, várias das vítimas foram pisoteadas pelos bandidos, que, passando-se por passageiro, entraram no ônibus próximo à sede da Prefeitura, em Cidade Nova.

Não se sabe o número exato de passageiros assaltados, pois boa parte não procurou a delegacia e parte dos que foram primeiro para a 22ª Delegacia, da Penha, não se deslocou depois para a 38ª Delegacia, de Irajá, onde a maioria dos boletins foi registrada. Segundo testemunhas, após descer do coletivo, levando carteiras, bolsas, celulares, relógios e dinheiro das vítimas, o trio fugiu por uma passarela em direção à favela de Cidade Alta. Nenhum passageiro ficou ferido.