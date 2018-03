Trio invade casa em região nobre de SP e faz 8 reféns Três bandidos foram presos às 21h30 de domingo após invadirem uma casa no bairro do Morumbi, na zona Sul da capital paulista, e fazerem oito pessoas reféns. A Polícia Militar foi acionada momentos antes dos assaltantes deixarem a casa, que foi cercada. Depois de quinze minutos, os criminosos se renderam. O assalto ocorreu na residência localizada na altura do nº 40 da Rua Quitaúna. De acordo com a polícia, uma senhora chegou a ser agredida a coronhadas. Os assaltantes chegaram até a casa em um Fiat Pálio roubado e de placas clonadas. "Um empresário, dono da casa, saía para levar seus pais de volta à casa deles quando foi rendido", relatou o tenente Rafael da Costa, do 16º Batalhão da Polícia Militar. O trio ficou dentro do imóvel por cerca de uma hora, fazendo toda a família refém: o proprietário, sua mulher, dois filhos, os pais do proprietário e um casal de amigos. Nessa uma hora, os ladrões separaram jóias, dinheiro e celulares. Além disso, juntaram aparelhos eletroeletrônicos, que também seriam levados. De acordo com o tenente, alguém ligou para a polícia e avisou sobre o crime quando os ladrões, que possuíam duas armas, já estavam para sair da casa. "Nós encontramos a porta da garagem aberta e estranhamos. Quando entramos na casa, demos de cara com os criminosos. Eles já estavam descendo as escadas para fugir. Começamos então a negociar, disse o tenente. Os assaltantes Cláudio de Souza Maciel, Daniel Lopes Rocha e um adolescente de 17 anos entregaram suas armas, uma pistola e um revólver, quinze minutos depois do início das negociações. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial, de Vila Leopoldina.