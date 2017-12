Trio invade casa, faz família refém e acaba preso em SP Os criminosos Ubiratan Monte dos Santos, 26 anos, Thiago Oliveira de Souza, 18, e Júlio César de Oliveira Bezerra, de 31 anos, invadiram uma casa por volta das 21h de terça-feira, na zona sul de São Paulo. O trio estava armado com um revólver calibre 38. Cinco pessoas foram feitas reféns por quase meia hora até a chegada de policiais militares, acionada por uma testemunha. O grupo conseguiu entrar na garagem da resdiência antes do portão automático baixar por completo. Souza, armado com o revólver, rendeu-se na sala da casa; os comparsas ainda tentaram fugir pelos fundos do imóvel, mas também presos. No momento da abordagem, a aposentada Silvia, a filha dela, Thaís, e o genro, José Luíz, tinham acabado de entrar na garagem. No momento em que os PMs chegaram à frente da casa, os bandidos já haviam separado dinheiro, talões de cheque, dinheiro, jóias, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. O material seria colocado no interior do carro das vítimas. Além do trio, acredita-se que outras pessoas estejam envolvidas, uma vez que testemunhas informaram que havia outro veículo do lado de fora da casa à espera dos bandidos, disse o soldado Alex, da viatura M-12491. Os criminosos foram encaminhados ao 96º Distrito Policial, do Brooklin, e indiciados por roubo. Dois dos detidos, segundo a PM, já tinham passagem pela polícia. Uma das vítimas, por causa do nervoso, sofreu um princípio de infarto e foi levada ao hospital.