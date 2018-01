Trio invade mansão no Butantã e acaba preso Um empresário e quatro parentes tiveram a casa, uma mansão, localizada no Butantã, zona oeste da capital paulista, invadida por três bandidos por volta das 5h15 desta manhã de domingo. Os cinco reféns foram trancados em um dos quartos da casa para que os criminosos pudessem revirar parte do imóvel com mais tranqüilidade, mas alguém que testemunhou a ação dos assaltantes já havia ligado para o 190. Homens da 3ª Companhia do 16º Batalhão cercaram o imóvel e prenderam os três bandidos quando estes deixavam a casa. Com o trio foram apreendidas 4 armas e objetos, dinheiro e jóias separadas por eles durante o assalto. Os criminosos foram encaminhados ao 51º Distrito Policial, onde o boletim de ocorrência foi registrado.