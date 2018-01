Trio mata um e fere três em frente a hospital no Rio Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após serem baleadas na porta do Hospital estadual Adão Pereira Nunes em Saracuruna, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira, 1. Testemunhas contaram que um Chevette verde com três homens parou em frente ao hospital e que os agressores, armados com pistolas, desceram do carro e miraram em Marcelo Silva de Souza, de 21 anos. A mãe dele, Iracy de Souza Paixão, de 55 anos; Marcos Campista, de 41 anos, e Fabiano Marcelo Marins, de 32 anos, também foram baleados. As vítimas foram socorridas imediatamente pelo hospital. Marcelo de Souza, ferido na cabeça, morreu momentos depois do ataque. Iracy, atingida na perna, no abdômen e no tórax, foi operada e seu estado está estável. Marcos Campista, que levou três tiros nas costas e um no abdômen, ainda está sendo operado. Marins foi atingido no rosto e seu estado também é considerado estável. A Polícia Militar reforçou a segurança no hospital, que recebe cerca de 600 pessoas por dia e é referência na Baixada Fluminense.