Trio preso com 20 kg de cocaína em frente a hotel em SP No início da noite desta terça-feira, policiais federais prenderam em flagrante Valdecir Pereira da Costa, 35, Daylen Cuellar Roca, 24, e o tio deste, o colombiano José Luiz Cuellar Peres, 47. O trio portava vinte quilos de cocaína e foi detido na porta do Hotel Terraços Jardins, situado na Rua M. M. D. C., no Butantã, na Zona Oeste da capital paulista. A droga havia acabado de chegar em um Escort, alugado por Valdecir em Campo Grande (MS), cidade que, juntamente com Ponta Porã (MS), faz o elo de ligação entre Colômbia - Brasil - Europa, via Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O hotel serviria apenas como ponto de encontro da quadrilha. A droga seria retirada do carro e guardada em uma chácara no município de Embu, na grande São Paulo. O imóvel pertence a Daylen e José Luiz, que pagariam cerca de R$ 3 mil para Valdecir realizar o transporte. ?Acreditamos ter localizado uma importante célula no esquema de tráfico internacional de drogas?, disse o delegado Wágner Castilho, da Polícia Federal. Incineração - Na tarde desta terça-feira, a Polícia Federal irá incinerar 4,3 toneladas de droga na cidade de Mogi-Guaçu, no interior de São Paulo. O montante foi apreendido pelos agentes federais somente entre os meses de março e junho deste ano. Serão incinerados cocaína, crack, maconha e ecstasy.