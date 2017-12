Trio rouba taxista para matar dois jovens em SP Três homens roubaram, na noite de quarta-feira, o carro de um taxista para executar, minutos depois, dois jovens na região de Vila Joaniza, na zona Sul da capital paulista. O trio, ocupando o veículo roubado, parou o carro em frente a uma pizzaria. O alvo dos bandidos eram Rogério Angelo de Oliveira e Fernando Oliveira da Silva, ambos de 19 anos. Rogério não teve tempo de correr e foi baleado na porta do estabelecimento comercial. Fernando, após correr, foi alcançado na Rua Domênico Finchitti, onde também acabou baleado. Tanto o roubo do táxi quando o duplo homicídio foram registrados no 80º Distrito Policial, de Vila Joaniza. Os atiradores continuam foragidos.