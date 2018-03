Trio se entrega após fazer criança e adolescente reféns em Osasco

SÃO PAULO - Três ladrões se entregaram e foram presos em Osasco, na Grande São Paulo, por volta das 18h30 desta quinta-feira, 23, após fazer uma criança de 12 anos e uma adolescente de 15 reféns por cerca de duas horas. As vítimas foram libertadas sem ferimentos.

O trio furtava uma residência no Jardim D'Abril quando policiais do 14º Batalhão Metropolitano suspeitaram de um Celta preto roubado, estacionado em frente à casa, e perceberam o movimento dos assaltantes. Assustados, os ladrões fugiram pulando o muro dos fundos e entraram em uma segunda casa, na Rua Maria Joana Rosa, onde renderam a criança e a adolescente e acabaram cercados.

"Um deles botou a arma na cabeça da criança e disse que só se entregaria com a presença de um advogado", contou o cabo Luciano Durbano. Após negociação, os criminosos ligaram de dentro da casa para um advogado conhecido e se entregaram assim que o profissional chegou.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e também esteve no local. O trio - dos quais dois tinham passagem por roubo e um era procurado pela Justiça - foi encaminhado ao Distrito Policial Seccional de Osasco. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola calibre 765 carregada. No Celta roubado, foram encontrados televisores e outros produtos furtados da primeira casa invadida.