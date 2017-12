Trio suspeito de comandar quadrilha de jogo do bicho é preso no RS

SÃO PAULO - Três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em jogo do bicho em Caxias do Sul foram presos nesta quarta-feira, 18. Eles responderão por contravenção de prática de jogo de azar.

O trio foi abordado dentro de uma sala na Galeria do Comércio, no 8º andar, ponto conhecido que fica em frente à praça central do município. No local, foram apreendidos R$ 28.400,00 em dinheiro e R$ 38.091,50 em cheques.

A sala tinha monitoramento externo por câmera de vigilância, e, além do dinheiro, foram encontrados um notebook, um cofre e grande quantidade em blocos de papel para a anotação dos jogos.