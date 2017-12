Trio tenta invadir Brigada do Exército no Rio Fortemente armados, três homens trocaram tiros nesta madrugada de quarta-feira contra sentinelas 5ª Brigada de Cavalaria do Exército Blindado, na Praça Canhão, em Realengo, na capital fluminense. Na troca de tiros ninguém ficou ferido. Segundo a Rádio CBN, os bandidos, que supostamente tinham o objetivo de roubar as armas dos militares ou até invadir a Brigada, fugiram pela linha do trem.