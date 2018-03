Troca de tiros entre traficantes em favela na Maré deixa moradores feridos no Rio

Rio - Uma troca de tiros entre traficantes deixou duas pessoas feridas na favela Nova Holanda, no conjunto de favelas da Maré, em Bonsucesso, zona norte do Rio. Segundo o tenente-coronel Gláucio Moreira, do 22º Batalhão de Polícia Militar (Maré), 45 policiais ocupam por tempo indeterminado a comunidade. Militares do 3º BPM (Méier) e 16º BPM (Olaria) também atuam na ocupação, que teve início às 3h20 desta quinta-feira.

De acordo com o militar, a tentativa de invasão da favela Nova Holanda, dominada pelo Comando Vermelho, partiu de traficantes do Terceiro Comando. As vítimas, dois homens, de 30 e 16 anos, são moradores da comunidade e não possuem ligação com o tráfico ou passagem pela polícia, de acordo com o tenente-coronel. Eles foram levados para o Hospital de Bonsucesso e, segundo o PM, não correm risco de morrer.