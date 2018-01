Tromba d´água congestiona Dutra no Vale do Paraíba Uma tromba d´água que atingiu nesta quarta a rodovia presidente Dutra, na altura do km 71, em Aparecida, no Vale do Paraíba, provocou congestionamento nas duas pistas, alcançando cerca de sete quilômetros nas duas pistas. A chuva ocorreu por volta das 17h e às 20h50, a pista São Paulo-Rio de Janeiro, ainda permanecia interditada, enquanto na pista contrária, o trânsito fluía vagarosamente, chegando a quatro quilômetros de congestionamento. De acordo com informações fornecidas pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado próximo do local, havia reclamações de caminhoneiros da ocorrência de saques de carga e de equipamentos por causa do congestionamento. As polícias civil e militar, no entanto, não haviam recebido nenhuma queixa até às 20h30 de ontem. A concessionária Nova Dutra, responsável pela manutenção da rodovia, informou que não havia outros trechos congestionados por causa da chuva. Além da rodovia Presidente Dutra, outras vias públicas da cidade de Aparecida também ficaram interditadas por mais de duas horas por causa das chuvas. A Defesa Civil do município informou que, apesar de ter havido inundação de várias casas e alguns deslizamentos - inclusive do muro da delegacia de polícia - não tinha sido registrado nenhum caso de desabrigados. Os bairros mais atingidos foram São Roque e Alto de Santa Rita, localizados na parte alta da cidade.