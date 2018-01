Tropa de Choque faz revista no CDP de Franco da Rocha Soldados da Tropa de Choque da Polícia Militar realizam nesta quinta-feira, 10, uma revista no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A ação, que teve início às 7h30, deve ser encerrada às 14 horas. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SAP), trata-se de uma operação de rotina que visa apreender armas e outros objetos ilegais. O presídio tem capacidade para 864 detentos, mas abriga atualmente 1,3 mil.