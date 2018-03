Tropas da Força Nacional agirão na BR-101 em Parati Depois de se concentrar nas regiões Norte e do Médio Paraíba, a Força Nacional de Segurança parte para a cidade de Parati, no litoral Sul, onde deverá se concentrar na BR-101 (Rio-Santos), na divisa com o Estado de São Paulo. Amanhã ou quarta-feira, será divulgado o primeiro balanço da operação, iniciada no sábado. Parte do grupo que está baseado em Barra Mansa, de 40 militares, deve começar a se deslocar nesta terça-feira para Parati. Até as 19 horas, não estava definido se eles entrariam em ação ainda de madrugada ou somente de manhã. Os pontos exatos onde a tropa ficará e o horário da ação não foram divulgados, uma vez que, para a Força, o sigilo é fundamental para surpreender os criminosos. A tropa voltou nesta segunda-feira à Via Dutra e à BR-040 (Rio - Juiz de Fora), onde já havia estado no fim de semana. Montou barreiras e revistou veículos. Em Penedo, a chuva forte da tarde atrapalhou a operação, que teve de ser interrompida por volta das 16h45, quinze minutos depois de iniciada, para que a abordagem aos motoristas não provocasse acidentes. Só houve tempo de revistar uma van e um caminhão. Às 19 horas, a chuva persistia e a barreira não havia sido refeita. O secretário José Mariano Beltrame pediu ao Exército um helicóptero para transporte de tropas, para ser usado pela PM em situações em que haja urgência de deslocamento de policiais da capital, por exemplo, para o interior e para a Baixada Fluminense. Policiais rodoviários federais, que também integram a operação, ganharam reforço nesta segunda-feira de uma equipe da Receita Federal, que se posicionou na BR-101, próximo a Niterói, na Região Metropolitana. Um caminhão do tipo scanner, equipado para fazer raio x em cargas, foi deslocado para lá.