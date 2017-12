Tropas federais ficarão por mais 8 dias no Rio Grande do Norte

BRASÍLIA - O presidente em exercício Michel Temer assinou decreto nesta segunda-feira, 15, prorrogando por mais 8 dias a permanência das tropas federais no Rio Grande do Norte. O decreto será publicado nesta terça-feira, 16, no Diário Oficial da União.

Após mais uma madrugada de ataques criminosos, o governo do Rio Grande do Norte solicitou na manhã desta segunda-feira, a permanência das Forças Armadas por mais 30 dias. Após receber o ofício, Temer decidiu estender o prazo, mas em um período menor do que o solicitado e limitado à região metropolitana.

O prazo para o efetivo federal se retirar do Estado terminaria nesta terça, 16.