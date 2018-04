TSE decide que Serra pode usar imagem de Lula Se depender do Tribunal Superior Eleitoral, o presidenciável tucano José Serra pode, por ora, continuar usando a imagem do presidente Lula na sua campanha eleitoral, em vez de trombar com a popularidade do adversário. O ministro Henrique Neves, ao mandar arquivar duas ações movidas pela coligação que apoia a candidata petista Dilma Rousseff, sustentou que só Lula tem legitimidade para reclamar de uso indevido do seu nome. "O direito (à imagem) é personalíssimo e, como tal, somente pode ser exercido por seu titular."