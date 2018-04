TSE deve julgar hoje recurso de Roriz O Tribunal Superior Eleitoral deve julgar hoje o recurso do ex-governador Joaquim Roriz (foto) contra o indeferimento de sua candidatura pelo PSC ao governo do DF. Roriz recorre contra a decisão do TRE que rejeitou seu registro, atendendo a pedido de impugnação do Ministério Público Eleitoral. O candidato foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa, por ter renunciado ao mandato de senador em 2007, pouco antes de o Congresso decidir se abriria processo contra ele por quebra de decoro parlamentar. O TRE entendeu que ele agiu para escapar do processo, o que pela Lei da Ficha Limpa é critério de inelegibilidade.