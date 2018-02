TSE divulga prestação de contas de candidatos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou ontem os dados relativos à segunda prestação de contas parcial dos candidatos às eleições deste ano. Entre os presidenciáveis, Dilma Rousseff (PT) arrecadou o maior montante, R$ 39,5 milhões. Desse total, foram gastos R$ 38,9 milhões. A campanha do candidato do PSDB, José Serra, informou que recebeu R$ 26 milhões e gastou R$ 25,2 milhões. A candidata do PV, Marina Silva, declarou que recebeu R$ 12 milhões e gastou R$ 11,7 milhões. Segundo o TSE, os nove presidenciáveis entregaram o relatório no prazo.