TSE multa Erenice em R$ 20 mil O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou a ex-ministra da Casa Civil Erenice Guerra em R$ 20 mil. Em 14 de setembro, ela usou o blog do Planalto para se defender no caso do suposto tráfico de influências no governo. Por 6 votos a 1, o TSE concluiu que Erenice desrespeitou a lei ao usar veículo oficial para divulgar uma nota na qual falou sobre o processo eleitoral tentando relacionar as imputações a um candidato, que, segundo ela, seria "aético e já derrotado".