TSE multa ex-ministra pela quarta vez Pela quarta vez o Tribunal Superior Eleitoral aplicou multa a Dilma Rousseff por propaganda eleitoral antecipada. Desta vez, a multa é de R$ 6 mil, totalizando R$ 21 mil. Segundo a ministra relatora do caso, Nancy Andrighi, Dilma infringiu a lei quando o PT veiculou no Rio Grande do Sul, nos dias 26, 28 e 31 de maio, uma propaganda na qual afirma: "Vamos consolidar o polo naval, recuperar a posição de destaque que sempre tivemos na indústria e na agricultura. Vamos fortalecer a educação, a saúde e a segurança, melhorar o emprego e o salário."