TSE multa Lula e Dilma e parecer pede nova punição

O ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), multou ontem à noite o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidenciável Dilma Rousseff e o diretório estadual do PT em São Paulo por terem usado uma inserção veiculada em março, que deveria ser partidária, para promover a imagem da petista.

Para Henrique Neves, houve propaganda eleitoral antecipada. Por esse motivo, o ministro multou Lula em R$ 5 mil, Dilma no mesmo valor e o diretório do PT em R$ 7,5 mil.

Na inserção, Lula e Dilma elogiaram São Paulo. "O Brasil moderno nasceu aqui. E o Brasil do futuro também começa aqui", afirmou Dilma. "Sabe por que a Dilma diz isso com tanta convicção? Porque essa mineira, que viveu no Rio Grande, tem a cara e alma de São Paulo, tem a cabeça moderna, gosta de trabalhar duro e fazer as coisas bem feitas", disse Lula.

"A responsabilidade dos dois primeiros representados (Lula e Dilma) decorre da participação ativa na propaganda partidária", afirmou Neves. "O órgão estadual tem responsabilidade pelo conteúdo das inserções regionais", acrescentou o ministro, referindo-se ao diretório do PT.

Ministério Público. Num parecer enviado ontem ao TSE, a vice-procuradora-geral eleitoral Sandra Cureau defendeu que Lula e Dilma sejam multados pelo tribunal por terem usado outras propagandas partidárias para promover a petista. A multa pode chegar a até R$ 250 mil.

"O presidente Lula ocupou metade do espaço gratuito para traçar a trajetória da ex-ministra Dilma Rousseff, sua capacidade, ideias e opiniões. No esforço para exaltar seu nome, valeu até a comparação com o líder sul-africano Nelson Mandela", afirmou.

Dívidas acumuladas

Dilma Rousseff

A candidata do PT foi multada oito vezes neste ano e acumula R$ 38 mil em punições

Luiz Inácio Lula da Silva

Esta é a sétima vez que o TSE multa o presidente. As penalidades somam R$ 47,5 mil

José Serra

O candidato do PSDB recebeu quatro multas. As punições acumulam o valor de R$ 25 mil