TSE prorroga prazo para tirar 2ª via do título

De acordo com a página do órgão na internet, a decisão da corte seguiu proposta do corregedor-geral eleitoral e relator da matéria, ministro Aldir Passarinho Junior. Segundo o ministro, a Justiça Eleitoral pode proporcionar o aumento do prazo para que mais eleitores tirem a segunda via do documento, sem prejuízo dos demais trabalhos dos cartórios eleitorais.

O presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou que cartórios eleitorais de todo o País estão envolvidos no processo de atendimento aos eleitores, uma vez que a demanda pela reimpressão do título tem se mostrado muito grande.

Dados do TSE indicam que até ontem a Justiça Eleitoral havia emitido a segunda via de 2.220.102 títulos de pessoas que perderam ou tiveram o documento furtado em todo o País.