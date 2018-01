TSE vai analisar recurso contra Serra por entrevista a rádio O Ministério Público Eleitoral (MPE) recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo que manteve a extinção, sem julgamento do mérito, da representação oferecida contra o ex-prefeito José Serra e a Rádio Jovem Pan, pela prática de propaganda eleitoral antecipada. O processo segue agora para o TSE. Conforme o MPE, no dia 30 de maio a Rádio Jovem Pan de São Paulo transmitiu entrevista de mais de uma hora com José Serra, durante a qual o candidato pôde expor suas idéias e propostas para o Governo do Estado. Nenhum outro candidato teve essa oportunidade, o que caracterizaria privilégio em favor de Serra. O Tribunal Regional na época entendeu que, quando o Ministério Público ingressou com a representação, no dia 14 de julho de 2006, o prazo para recurso já havia expirado. Segundo o site do MPE, o Ministério Público, em seu recurso atual, sustentou que o Tribunal estabeleceu um prazo para oferecimento de representação pela prática de propaganda antecipada, embora a lei não fixe qualquer prazo. O recurso do Ministério Público foi admitido agora pelo Presidente do TRE, que reconheceu que "não há na legislação previsão de prazo para ajuizamento de representação eleitoral, não podendo o Poder Judiciário invadir competência do Poder Legislativo, criando prazo decadencial e, com isso, ferindo o princípio da legalidade".