Tubulação explode no centro do Rio

SÃO PAULO - Uma tubulação explodiu na tarde desta sexta-feira, 2, em um canteiro de obras na Avenida Henrique Valadares, no centro do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre feridos. Devido à explosão, o trecho da avenida entre a Rua Riachuelo e a Praça da Cruz Vermelha está fechado ao tráfego, por medida de segurança.

Em nota, a concessionária Light esclareceu que teve que interromper o fornecimento de energia para cerca de 40 clientes próximos à Praça da Cruz Vermelha. Segundo a Light, pouco depois das 15h a obra de uma outra concessionária danificou a rede subterrânea da empresa na Avenida Henrique Valadares, na altura do local onde ocorreu a explosão. Os técnicos da Light estão trabalhando para normalizar o fornecimento e recuperar a rede elétrica.

A concessionária de gás CEG também se pronunciou sobre o incidente ocorrido no turno da tarde. Segundo a CEG, a rede de distribuição de gás nada teve a ver com o episódio e também não havia operários da empresa trabalhando no local. A causa da explosão, de acordo com a CEG, teve origem na rede de energia elétrica, ocasionada por curto-circuito em cabos de energia.