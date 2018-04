Tucano apresenta plano para a área de segurança O Pelourinho, em Salvador (BA), foi o palco para o candidato do PSDB à Presidência, José Serra, apresentar ontem seu programa de governo para a segurança. "Isso não é promessa, não é compromisso, é um anúncio do que vamos fazer, se formos eleitos." O plano tem sete tópicos, entre eles a já anunciada criação do Ministério da Segurança.