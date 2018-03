"Vamos aos locais onde os palanques estão resolvidos, exatamente para não incorrer no mesmo erro da Dilma", explicou o senador Cícero Lucena (PSDB-PB), referindo-se às recentes viagens da candidata a Minas e ao Ceará, que lhe renderam problemas com aliados do PT, PMDB e PSB.

O senador diz que a tática é "criar o contraponto com a visita de Serra", em clima de harmonia com os aliados.