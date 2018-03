Tucano canta 'Chega de Saudade'e 'Desafinado' O pré-candidato do PSDB, José Serra, se "refugiou" na Bossa Nova, quando, ao vivo, teve de atender pedido do apresentador José Luiz Datena para que cantasse uma música. O entrevistador "delatou" o tucano ao comentar que Serra havia dito, nos bastidores, que a música escolhida na semana anterior pela adversária Dilma Rousseff (PT), El Dia que mi Quieras, era errada. O pré-candidato do PSDB disfarçou: "A música é linda, mas muito difícil de cantar. Ela escolheu com gosto."