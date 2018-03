Tucano ganha novo direito de resposta O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, ganhou, pela segunda vez, direito de resposta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no programa de Dilma Rousseff (PT), por causa da acusação da campanha petista de uso de "caixa dois". O TSE condenou o uso do termo e concedeu o primeiro direito de resposta a Serra, mas a campanha de Dilma manteve a propaganda e passou a falar em "suposto caixa dois". Com isso, o tucano ganhou mais um minuto no horário de Dilma, na propaganda de rádio.